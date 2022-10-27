БЕЗДЕПОЗИТНЫЕ БОНУСЫ 2022

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Мошенники регулярно взламывают профили. В связи с этим требуется верифицировать аккаунт, чтобы обезопасить его. Игровые клубы запрещают вывод средств до подтверждения личности.
Какую информацию необходимо представить техподдержке:
При этом прикладывается копия паспорта. Время проверки данных: сутки или меньше. Успешная верификация позволяет без проблем вывести джек-пот.
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